Из-за риска развития рака Анджелине Джоли удалили грудь - СМИ

Об этом пишет во вторник газета New York Times, передает РИА Новости.

"Мои врачи предположили, что у меня было 87% вероятности развития онкологического заболевания груди. Как только я узнала об этом, я решила минимизировать риск", - сообщила Джоли в статье.

Актриса отметила, что высокий риск онкологического заболевания у нее наследственный, так как её мать скончалась от этого недуга в 56 лет, после почти 10-летней борьбы с раком.

По словам актрисы, она решила написать о перенесенной операции, которая является труднейшим для любой женщины испытанием, чтобы помощь другим женщинам, оказавшимся в схожей ситуации. В частности, Джоли отметила, что после мастэктомии, шанс развития рака груди уменьшился до 5%.