СМИ: В ДТП в Беларуси погибли девять человек, из которых трое украинцы

Как сообщает Белорусская информационная компания БелаПАН со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси, ДТП произошло в 7.20 на 169-м км автодороги М-8 (граница РФ (пограничный переход Езерище) — граница Украины (пограничный переход "Новая Гута")) в районе деревни Бабиничи, Бабиничского сельского совета Оршанского района.

ДТП произошло на ровном, хорошо просматривающемся в обе стороны участке дороги Санкт-Петербург — Одесса.

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На месте ДТП погибли водитель и четыре пассажира "Опель Омега", а также трое пассажиров в "Мерседесе Спринтере", остальные пострадавшие госпитализированы, позже один из них умер в больнице, сообщает РИА Новости.

В "Опеле" находились 5 человек, все скончались на месте ДТП. В "Мерседесе" находились 14 человек, трое из них погибли на месте, 11 были извлечены при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента работниками МЧС. Тела погибших из покореженных авто также извлекали спасатели.

Пострадавшие госпитализированы в Оршанскую городскую больницу № 1. Личности погибших устанавливаются, пострадавшие — из Одесской области.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются ГАИ. С пострадавшими работают специалисты психологической службы МЧС.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, по факту дорожно-транспортного происшествия в Оршанском районе, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сказала Гончарова, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, в "Опеле", зарегистрированном в Санкт-Петербурге, находились граждане Узбекистана и один гражданин Азербайджана.

СК проинформировал о случившемся консульства России и Украины в Беларуси.