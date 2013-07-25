В США судят украинца по крупнейшему в истории хакерскому делу

Как заявил федеральный прокурор Пол Фишман, это дело будет крупнейшим по объемам хакерства и похищенных данных, из всех, которые когда-либо расследовали в США, сообщает Радио Свобода.

Украинца Михаила Рытикова и россиян Владимира Дринкмана, Александра Калинина, Романа Котова и Дмитрия Смилянца обвиняют в том, что они в течение семи лет, с 2005 по 2012-го, получили данные о более 160 миллионов кредитных и банковских карточек и продали их дальнейшим мошенникам во всем мире, что повлекло за собой ущерб в сотни миллионов долларов владельцам карт и финансовым компаниям.

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Схему раскрыли в ходе расследования другого громкого дела о хакерстве в США - работы сети под руководством Алберта Гонсалеса, в которой также участвовали несколько граждан Украины.