В Тунисе застрелен лидер оппозиции
11:54, 06 февраля 2013Мир
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Одного из влиятельных оппозиционеров Туниса Чокри Белаид застрелили на выходе из дома.
Чокри Белаида застрелили двумя выстрелами / Фото: Wikipedia.org
Чокри Белаид был лидером оппозиционной партии «Народный фронт Туниса».
Как сообщает France 24 со ссылкой на AFP, политик был застрелен на волне обострения политического насилия, которая наблюдается в стране уже через два года после прошедшей революции.
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По словам жены погибшего, Белаид был ранен двумя пулями, в шею и в голову, когда выходил из дома. Политика срочно доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.
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