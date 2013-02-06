В Тунисе застрелен лидер оппозиции

11:54, 06 февраля 2013
Мир
1121

Одного из влиятельных оппозиционеров Туниса Чокри Белаид застрелили на выходе из дома.

Чокри Белаида застрелили двумя выстрелами / Фото: Wikipedia.org

Чокри Белаид был лидером оппозиционной партии «Народный фронт Туниса».

Как сообщает France 24 со ссылкой на AFP, политик был застрелен на волне обострения политического насилия, которая наблюдается в стране уже через два года после прошедшей революции. 

По теме: Президента Туниса забросали камнями в годовщину революции

По словам жены погибшего, Белаид был ранен двумя пулями, в шею и в голову, когда выходил из дома. Политика срочно доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter