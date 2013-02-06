В Тунисе застрелен лидер оппозиции

Чокри Белаид был лидером оппозиционной партии «Народный фронт Туниса».

Как сообщает France 24 со ссылкой на AFP, политик был застрелен на волне обострения политического насилия, которая наблюдается в стране уже через два года после прошедшей революции.

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По словам жены погибшего, Белаид был ранен двумя пулями, в шею и в голову, когда выходил из дома. Политика срочно доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.