Конгресс США согласился поставлять оружие сирийской оппозиции

Конгресс США снял возражения против поставок американского оружия сирийской оппозиции, рассказал председатель комитета по разведке конгресса Майк Роджерс, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

"Мы думаем, что администрация может продвигаться вперед (в поставках оружия)... Важно отметить, что у нас по-прежнему сохраняются серьезные сомнения", - заявил агентству конгрессмен Роджерс. По его словам, администрации позволено реализовывать свой план только с учетом обеспокоенности конгресса.

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США в июне заявили, что намерены оказать военную поддержку сирийской оппозиции, но обе партии в конгрессе выступили против из опасений, что американское оружие попадет в руки экстремистов. Ранее члены сенатского комитета по разведке сняли свои возражения с условием, что администрация будет информировать их обо всех изменениях ситуации. Дело оставалось за конгрессом.

Сторонники сирийской оппозиции в конгрессе надеются, что поставки оружия из США начнутся уже в августе. Оппозиция ведет боевые действия против правительства Сирии. Число жертв конфликта в Сирии за два года, по данным ООН, приблизилось к 100 тысячам человек, миллионы стали беженцами внутри страны и за ее пределами.