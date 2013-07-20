Навальный намерен идти на московские выборы и победить

"Мы идем на выборы и мы победим", - сказал Навальный, сообщает РИА Новости.

"Перед нами большая избирательная кампания, семь недель непрерывной борьбы", - отметил он и поблагодарил своих сторонников, подчеркнув, что без их помощи ему и Петру Офицерову не удалось бы выйти на свободу.

"Мы - огромная мощная сила. Я очень рад, что мы начинаем осознавать себя этой силой... Я хочу извиниться перед вами, что не верил в вас так сильно", - сказал Навальный, обращаясь к своим сторонникам.

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Навальный заявил, что будет в своем предвыборном штабе каждый день, а сейчас попросил своих сторонников разойтись.

Ленинский суд Кирова 18 июля приговорил Навального к пяти годам лишения свободы и штрафу на полмиллиона рублей, признав его виновным в хищении имущества Кировлеса. Офицерова – к четырем годам.

После оглашения приговора они были взяты под стражу, но 19 июля мера пресечения была изменена на подписку о невыезде до вступления в силу приговора суда. Защита намерена обжаловать приговор.