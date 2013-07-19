У Путина рассказали, когда смогут помиловать Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности помилования в будущем оппозиционера Алексея Навального, приговоренного в четверг к пяти годам лишения свободы за хищение имущества "Кировлеса", напомнил, что любой осужденный для применения к нему такой процедуры должен признать вину, пишет РИА Новости.

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"Осужденный должен признать свою вину", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, нет ли нарушения действующего законодательства, когда сначала Навального взяли в зале суда под арест после оглашения приговора, а затем отпустили, Песков ответил отрицательно. Некоторые юристы, в том числе адвокат Генрих Падва, ранее говорили о том, что в их практике такое случается крайне редко.

"Если вы спросите у Падвы, то он, наверное, вам подтвердит, что и то, и другое делается в строгом соответствии с действующим законодательством. Нарушения действующего законодательства нет. Уверен, что Падва сможет вам это подтвердить", - подчеркнул Песков.