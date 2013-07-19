Эксперт думает, что обеспокоившая МИД РФ лаборатория находится возле Тбилиси
В сообщении МИД РФ о том, что Россия озабочена "биологической деятельностью Минобороны США вблизи российских границ" вероятнее всего, идет речь о лаборатории, расположенной неподалеку от Тбилиси.
Такое мнение относительно заявленой МИД РФ обеспокоенности действиями США, выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в комментарии РИА Новости.
Эксперт думает, что Грузия должна рассекретить деятельность лаборатории, в которой грузинские и американские военные, предположительно, ведут биологические исследования военной направленности.
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Также он выразил мнение, что речь, вероятнее всего, идет о расположенной неподалеку от Тбилиси "Центральной референц-лаборатории общественного здравоохранения", которая была открыта "при активном участии Института медицинских исследований инфекционных болезней сухопутных войск США" и Института бактериофагов, микробиологии и вирусологии Грузии. По словам собеседника агентства, руководит лабораторией, в которую США вложили около 100 миллионов долларов, один из бывших высокопоставленных сотрудников Специальной службы внешней разведки Грузии.
Коротченко также сообщил, что "участие американских военных медиков может свидетельствовать о том, что одно из направлений деятельности этой лаборатории - военная микробиология".
По мнению Коротченко, деятельность этой лаборатории "была активно поддержана президентом Саакашвили, и нынешняя исполнительная власть Грузии должна провести расследование относительно истинных целей и задач данного объекта".