Экземпляр списка Шиндлера выставят на онлайн-аукционе eBay

Как передает РИА «Новости», об этом пишет американское издание New York Post.

Организаторы торгов - калифорнийские специалисты по продаже исторических документов Гари Зимет и Эрик Гэзин - оценивают предварительную стоимость лота в 3 миллиона долларов, но при этом они выражают уверенность, что конечная цена составит не менее 5 миллионов долларов.

"Мы решили продать документ на eBay, потому что у этого онлайн-ресурса 100 миллионов пользователей по всему миру, среди которых миллиардеры и богатые знаменитости, а это (список Шиндлера) - часть мировой истории", - сказал Гэзин изданию.

Этот экземпляр списка не в первый раз выставляется на продажу. В 2011 году Натан Штерн, племянник бухгалтера Оскара Шиндлера Ицхака Штерна, который составлял список, продал документ анонимному покупателю, владеющему им по сегодняшний день. По словам организаторов торгов, новому владельцу списка будет также предоставлено письменное поручительство Натана Штерна, подтверждающее подлинность документа.

Список Шиндлера представляет собой 13-страничный документ, на котором перечислены имена 801 мужчины с указанием их профессий и дат рождения. Существовало семь различных версий списка, из которых сохранились лишь четыре варианта. Один из них находится в американском музее Холокоста, еще два выставлены в израильском музее Яд ва-Шем.

Оскар Шиндлер в годы Второй мировой войны спас 1,2 тысячи евреев, предоставив им работу на принадлежавших ему предприятиях в Польше и Чехии.