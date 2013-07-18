В Чили правый кандидат снялся с президентской гонки из-за депрессии

Как заявил на специальной пресс-конференции сын Лонгейры, некоторое время назад врачи диагностировали у политика депрессию, в связи с чем состояние его здоровья значительно ухудшилось. Он отметил, что Лонгейра получает необходимую медицинскую помощь, однако несмотря на это принял решение не участвовать в выборах президента Чили, сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Лонгейра стал уже вторым политиком от правоцентристской коалиции, который отказался участвовать в предстоящих выборах. В апреле другой кандидат-правоцентрист, бывший министр энергетики и горнорудной промышленности Лоуренс Голборн, снял свою кандидатуру из-за подозрений в обладании незадекларированными активами в офшорах.

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Новый кандидат от правой коалиции будет выбран уже 18 июля. Между тем, отмечает Reuters, отказ Лонгейры от участия в выборах делает наиболее вероятной победу представителя левых сил Мишель Бачелет, которая уже занимала пост президента Чили с 2006 по 2010 год.

Напомним, выборы президента Чили состоятся 17 ноября.