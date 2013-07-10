Испанцы выяснят, виновен ли Пиночет в смерти поэта Пабло Неруды

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на судью Марио Карроса, отвечающего за расследование обстоятельств смерти лауреата Нобелевской премии по литературе за 1971 год.

По его словам, речь идет об образцах костной ткани, которые будут направлены на химико-токсикологический анализ в судебно-медицинскую службу университета Мурсии в Испании. Судья также напомнил, что исследования останков чилийского литератора в Испании будут вестись параллельно со специалистами лаборатории медицинского факультета университета штата Северная Каролина в США.

По теме: Сторонники Пиночета требуют ареста Рауля Кастро

Первые результаты экспертизы останков Неруды, эксгумированного по судебному решению 8 апреля этого года, ранее лишь подтвердили, что в момент кончины поэт страдал от рака предстательной железы в последней стадии. Однако именно ли это стало причиной его смерти, пока неизвестно. Окончательное слово в расследовании обстоятельств смерти чилийского поэта должны сказать иностранные эксперты в США и Испании.

Согласно официальной версии, принятой семьей литератора, Неруда скончался 23 сентября 1973 года в одной из клиник Сантьяго от рака. Это произошло всего через 12 дней после военного переворота, в результате которого от власти был отстранен его друг, законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде. Похороны поэта, проходившие под дулами автоматов, стали первой демонстрацией протеста против режима диктатора Аугусто Пиночета, правившего Чили до 1990 года.

Подозрения в насильственном характере смерти Неруды возникли после интервью мексиканскому журналу его личного водителя и помощника Мануэля Арайи в 2011 году. Тогда он высказал мнение, что поэт мог скончаться в результате смертельной инъекции, а вовсе не из-за ухудшения состояния здоровья, вызванного онкологическим заболеванием.