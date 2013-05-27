Лидеры стран-членов Тихоокеанского альянса - Колумбия, Перу, Мексика и Чили – согласовали взаимную отмену торговых пошлин, создание общих диппредставительств в ряде стран и введение единой визы для граждан государств, не входящих в альянс.

Такие договоренности были достигнуты на саммите альянса, сообщает издание «Коммерсантъ-Украина».

Тихоокеанский альянс был создан всего год назад, однако в перспективности проекта эксперты не сомневаются.

Главной целью объединения декларируется продвижение интересов Колумбии, Перу, Мексики и Чили в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Мексику беспокоит тот факт, что в 2012 году объемы экспорта товаров в Китай составили 5,7 млрд долл., а объемы импорта — 56,9 млрд долл. Развитие Тихоокеанского альянса, как надеются его участники, позволит уменьшить этот разрыв.

Впрочем, для этого участникам объединения придется вначале разрушить внутренние барьеры. На завершившемся саммите в Кали было принято решение отменить 90% торговых пошлин. Оставшиеся 10% будут ликвидированы к 2020 году.

Кроме того, четыре страны договорились создать единые дипломатические и торгово-экономические представительства в ряде государств мира, в частности в Гане, Сингапуре, Алжире, Марокко и Турции.

Дальнейшую интеграцию страны Тихоокеанского альянса видят в создании единых виз для лиц из третьих государств. Граждане Колумбии, Мексики, Перу и Чили уже путешествуют в границах альянса без виз, даже не проходя паспортный контроль при пересечении границ.

В целом же Тихоокеанский альянс во многом идет по пути Евросоюза, причем опережающими темпами — от момента создания общего европейского рынка до подписания Шенгенского соглашения прошло 28 лет. При этом, как и в случае ЕС, Тихоокеанский альянс уже приобрел привлекательность для стран региона. Первый претендентом на вступление является Коста-Рика. К альянсу могут присоединиться и некоторые нынешние государства-наблюдатели: Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Панама.

Эксперты отмечают, что развивающийся кризис крупнейшего интеграционного проекта — Евросоюза — латиноамериканцев не останавливает.