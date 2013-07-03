Беспилотник США взорвал дом в Пакистане, погибло 17 человек

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пакистанские власти. Инцидент произошел в приграничном регионе, где высока активность боевиков-исламистов, пишет Lenta.ru.

Две ракеты, выпущенные беспилотником, поразили дом вблизи главного рынка города Мираншах — административного центра Северного Вазиристана. Личности погибших пока неизвестны. По числу жертв произошедшее стало самым серьезным инцидентом такого рода с начала 2013 года.

Это уже второй удар американского беспилотника за период после 5 июня — дня, когда на пост главы правительства после победы на выборах в Пакистане заступил Наваз Шариф. Премьер заявил, что удары США по пакистанской территории должны быть немедленно прекращены, так как они представляют собой нарушение государственного суверенитета Пакистана.

Использование американских беспилотников в приграничных районах Пакистана долгое время вызывает возмущение местного населения и официального Исламабада. Хотя зачастую жертвами авиаударов становятся боевики — так, например, в конце мая в Северном Вазиристане был уничтожен заместитель главы пакистанского «Талибана», — однако также гибнет много мирных жителей.