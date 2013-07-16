Президент Польши призывает не придавать инциденту в Луцке "особого значения"

Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на главу Польского государства, который прокомментировал это дело польским журналистам.

Коморовский также сказал, что это дело не повлияет на его способ общения с людьми.

"Абсолютно не планирую менять свой обычный способ контакта с людьми", - сказал Президент Польши.

"Имею очень сердечную просьбу, чтобы не придавать этому инциденту из Луцка какого-то особого значения, абсолютно не планирую менять свой обычай, нормальное общение с людьми", - сказал Коморовский журналистам в польской местности Лебе, где он находился с визитом.

Он сказал, что его открытый способ общения с людьми временами может создавать "какие-то неприятности".

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Как сообщал УНИАН, 14 июля в Луцке прошли мероприятия по почтению памяти жертв Волынской трагедии, в которых принял участие Президент Польши.

После богослужения, которое состоялось в костеле святых Петра и Павла, произошел инцидент. Когда Президент Польши подошел пообщаться с верующими, которые ожидали на площади, молодой человек из толпы разбил на его плече яйцо.

Установлено, что злоумышленник – 21-летний житель города Запорожье.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).