В России в подпольном швейном цехе жили кабаны, медведь и страусы
Полиция обнаружила в Подмосковье подпольный цех по производству одежды, на котором жили и трудились десятки нелегальных мигрантов из Вьетнама; там же правоохранители нашли вольеры с медведем, страусами и кабанами.
Швейных цех и вольеры с "экзотическими животными" располагались на территории одного из частных домовладений Люберецкого района, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМВД.
"Полицейские обнаружили расположенные на территории землевладения вольеры, в которых находились дикие животные: медведь, страусы, кабаны", - говорится в сообщении. Постояльцы пояснили полиции, что животные куплены в цирке, но документы о законном приобретении представить не смогли.
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При этом швейный цех работал посменно, и покидать его территорию мигрантам запрещалось. Вся продукция выпускалась под марками известных брендов. Одежду шили из некачественного сырья, а продавали на рынках Москвы и Московской области и поставляли в крупные сетевые магазины.
В отдел полиции для установления личности попали 67 человек, там у них взяли отпечатки пальцев и занесли в базу учета.
"Иностранцы, нарушившие законодательство, будут оштрафованы и выдворены за пределы РФ", - сообщает ведомство.
Дальнейшая судьба зверей будет решена после проведения проверки. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов нелегальной миграции, им грозит до шести лет заключения.