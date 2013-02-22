В Швейцарии убили единственного медведя

Животное, известное как М13, застрелено по решению властей. Причиной такого решения стало то, что медведя сочли опасным для людей, передает Лента.ру.

По данным местной прессы, смерть М13 была неизбежна, так как в последнее время животное все чаще стали видеть у населенных пунктов. Осенью он даже забрался в летний домик, откуда похитил припасы. Около десяти дней назад медведь пробудился от зимней спячки и снова начал появляться рядом с жилыми районами.

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Власти отметили, что ранее пытались отпугнуть медведя и научить его бояться людей, но животное не реагировало на эти попытки. Как отметили чиновники, вероятно, М13 слишком привык к близости людей и совершенно не испытывал перед ними никакого страха.

М13 обитал на территориях Швейцарии, Австрии и Италии. Но большую часть времени все-таки проводил в Швейцарии, рядом с италоязычной деревней в кантоне Граубюнден. Ожидается, что в будущем медведи из Италии могут переселиться в Швейцарию. Пока же таких животных нет, и М13 был последним из тех медведей, что жили в стране.

Последний рожденный в Швейцарии медведь был убит в 1904 году. В XXI веке в Италию из Словении были завезены медведи, отпрыски которых затем перебрались в Швейцарию. В 2006 году страна разработала план, согласно которому любой опасный для человека медведь мог быть застрелен. Несколько животных действительно были убиты в соответствии с актом.

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М13 впервые был замечен в апреле 2012 года. У него были братья М12 и М14, но обоих сбили машины. Сам М13 пострадал от столкновения с поездом, но выжил. Осенью он напал на осла, а также разорил ульи и забрался в дачный дом. Конец осени и большую часть зимы медведь провел в спячке.