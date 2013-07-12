Министра транспорта Румынии приговорили к 5 годам тюрьмы

В обнародованном сегодня вердикте суда отмечается, что приговор может быть оспорен в вышестоящей инстанции, сообщает ИТАР-ТАСС.

Министра обвиняли в том, что, будучи депутатом в период с 2002 по 2005 годах, он по линии контролируемой им фирмы закупил и перепродал по государственному тендеру старые трансформаторы для энергетического комплекса страны. Ущерб от этих действий составил 7 млн румынских леев (около 2,5 млн долларов).

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Вместе с Фенекью, по обвинению в мошенничестве, к разным срокам тюремного заключения приговорены его брат Лучиан, а также сообщники: Иоан Турбату, Иоан Маргидан, Петру Андронаке. Все они должны выплатить государству 5 млн лей (около 1,5 млн долларов) в качестве компенсации.

Обвинение требовало приговорить Фенекью к 15 годам заключения.