Матвиенко: Сноуден находится в Шереметьево как обычный пассажир

"Господин Сноуден находится в транзитной зоне на основании правовых действующий норм международного права", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ситуация вокруг Сноудена - сложная и тупиковая, и Россия пока не может принимать со своей стороны никаких дополнительных мер для ее разрешения. Матвиенко напомнила, что президент России Владимир Путин уже высказал свою точку зрения о том, при каких условиях Сноуден может обратиться к России за гражданством или предоставлением политического убежища.

"Он к России не обращался", - уточнила Матвиенко.

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Она сказала, что Сноуден в настоящее время находится в транзитной зоне как обычный пассажир.

Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что Сноуден мог бы остаться в России при условии, что прекратит свою деятельность против США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что американец, узнав о таком условии, отказался от намерения получить политическое убежище в РФ.