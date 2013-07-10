Сноуден рассказал, как Австралия помогает США шпионить

Об этом сообщила сегодня австралийская газета "Сидней морнинг геральд".

По данным бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, эти объекты находятся в городах Алис-Спрингс, Дарвин, Джералдтон, а также в пригороде Канберры, передает ИТАР-ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, беглый сотрудник ЦРУ, обнародовавший детали секретных данных спецслужб США, уже вторую неделю находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево".

Он разослал запросы 21 стране с просьбой о предоставлении убежища.