Сноуден рассказал, как Австралия помогает США шпионить
08:46, 10 июля 2013Мир
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Спецслужбы США используют 4 мощных объекта в разных городах Австралии для сбора информации, в том числе и личного характера, по интернету.
Сноуден рассказал об помощи Австралии
Об этом сообщила сегодня австралийская газета "Сидней морнинг геральд".
По данным бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, эти объекты находятся в городах Алис-Спрингс, Дарвин, Джералдтон, а также в пригороде Канберры, передает ИТАР-ТАСС.
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Как сообщал УНИАН, беглый сотрудник ЦРУ, обнародовавший детали секретных данных спецслужб США, уже вторую неделю находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево".
Он разослал запросы 21 стране с просьбой о предоставлении убежища.
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