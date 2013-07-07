На посадке в Сан-Франциско самолет с 307 пассажирами задел дамбу и загорелся
10:50, 07 июля 2013Мир
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В результате катастрофы пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Asiana Airlines в Сан-Франциско погибли два человека, 181 госпитализирован, десять из них находятся в критическом состоянии.
Самолет упал в аэропорту Сан-Франциско / Фото: John Green, sfgate.com
Как передает РИА «Новости», всего на борту самолета, выполнявшего рейс из Сеула, было 307 человек - 291 пассажир и 16 членов экипажа. Среди пассажиров рейса были в основном граждане КНР (141 человек), Южной Кореи (77), США (61), Японии (1).
Причина катастрофы пока не объявлена. По словам очевидцев, машина зашла на посадку, слишком сильно задрав нос, и задела хвостом дамбу у торца взлетно-посадочной полосы. Это подтверждает картина на месте происшествия - обломки широкофюзеляжного лайнера разбросаны, начиная с берега канала, расположенного у края ВПП.
По данным агентства Рейтер, оба погибших в результате авиакатастрофы были гражданами Китая.
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