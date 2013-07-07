На посадке в Сан-Франциско самолет с 307 пассажирами задел дамбу и загорелся

Как передает РИА «Новости», всего на борту самолета, выполнявшего рейс из Сеула, было 307 человек - 291 пассажир и 16 членов экипажа. Среди пассажиров рейса были в основном граждане КНР (141 человек), Южной Кореи (77), США (61), Японии (1).

Причина катастрофы пока не объявлена. По словам очевидцев, машина зашла на посадку, слишком сильно задрав нос, и задела хвостом дамбу у торца взлетно-посадочной полосы. Это подтверждает картина на месте происшествия - обломки широкофюзеляжного лайнера разбросаны, начиная с берега канала, расположенного у края ВПП.

По данным агентства Рейтер, оба погибших в результате авиакатастрофы были гражданами Китая.