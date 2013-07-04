НАТО больше не будет воевать в Афганистане

Международные силы помощи Афганистану больше не будут принимать участия в боевых операциях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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“Международные силы помощи Афганистану больше не будут планировать, не будут возглавлять и не будут выполнять боевых операций, однако продолжат оказывать поддержку афганским силам безопасности до конца 2014 года, когда это будет необходимо”, - сказал он.