НАТО больше не будет воевать в Афганистане
16:40, 04 июля 2013Мир
1366 0
Международные силы помощи Афганистану больше не будут принимать участия в боевых операциях.
Расмуссен говорит, что НАТО в боевых операциях больше не участвует
Международные силы помощи Афганистану больше не будут принимать участия в боевых операциях.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
По теме: Силы НАТО в Афганистане передали контроль над безопасностью властям
“Международные силы помощи Афганистану больше не будут планировать, не будут возглавлять и не будут выполнять боевых операций, однако продолжат оказывать поддержку афганским силам безопасности до конца 2014 года, когда это будет необходимо”, - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter