Шендерович в суд пришел, а его дело - нет

Суд над писателем и журналистом Виктором Шендеровичем, который был задержан вчера у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38 с плакатом "Свободу Гарри Каспарову", не состоялся из-за отсутствия материалов административного дела, сообщает Лента.ру.

Как рассказал сам Шендерович, он пришел в Тверской суд, как ему и было предписано, в 10.00 утра в четверг, однако после получасового ожидания ему сообщили, что документы на него из отделения милиции не поступили.

По его словам, судья предложила ему самостоятельно найти документы, по которым его смогут осудить.

"Я рассматриваю это как то, что государство просто "сделало от меня ноги", то есть убежало", - заявил Шендерович. Он сообщил "Эху Москвы", что намерен обратиться к главе МВД Рашиду Нургалиеву и председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, "чтобы помочь осуществиться правосудию и найти документы".