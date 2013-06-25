В Польше поймали виновника тревоги в госучреждениях

Польская полиция произвела первое задержание в связи с рассылкой ложных сообщений о минировании двух десятков государственных учреждений.

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Как сообщаетЛента.ру со ссылкой на TVN24, по словам главы МВД Польши Бартоломея Сенкевича, операция прошла в городе Хшанув на юге страны.

Как сказал Сенкевич, в скором времени за первым задержанием могут последовать и другие. «Мы думаем, что мы на верном пути. Надеюсь, что в скором времени преступники будут найдены и наказаны», - сказал министр. При этом он подчеркнул, что задержанный, имя которого не раскрывается, пока не получил даже статуса подозреваемого.

Розыском злоумышленников, разославших по всей стране письма с сообщениями о якобы заложенных бомбах, занимается специальная группа МВД. По местным законам, за ложные сообщения о минировании преступники могут получить до восьми лет тюремного заключения.

Сегодня утром в десятки госучреждений в Варшаве, Гданьске, Кракове, Катовице и других городах Польши поступили электронные письма, предупреждающие о бомбах, заложенных в судах, больницах и прокуратурах. В результате полиция была вынуждена провести крупномасштабную операцию по одновременной эвакуации 2,5 тыс. человек.

Саперы, осмотревшие здания, никаких следов взрывчатки в них не нашли.