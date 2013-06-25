ЕС согласился на переговоры о вступлении Сербии

Переговоры должны начаться не позднее января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники агентства Рейтер.

"Существует предварительное соглашение начать переговоры о вступлении с Сербией. Дата может быть изменена", - заявил собеседник агентства. Официально об этом будет объявлено по итогам саммита ЕС 27-28 июня.

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Евросоюз предоставил Сербии статус кандидата в члены сообщества 1 марта 2012 года. Сербские власти ранее неоднократно заявляли, что дальнейшая евроинтеграция государства повлечет за собой рост инвестиций и финансовую стабилизацию. Вместе с тем, дата начала переговорного процесса неизвестна, так как Брюссель требует от Белграда нормализовать отношения с албанскими властями сербского края Косово, провозгласившими независимость в 2008 году.