Пять украинцев убиты в Пакистане

Десять человек, в том числе пять граждан Украины были убиты в результате вооруженного нападения на палаточный лагерь в воскресенье в провинции Гилгит на севере Пакистана, сообщает РИА Новости.

В ночь на воскресенье в провинции Гилгит на севере Пакистана неизвестные вооруженные люди расстреляли десятерых иностранных туристов.

"В районе первого часа ночи террористы окружили палаточный лагерь и расстреляли людей. Погибли минимум десять человек. Пять из них из Украины", - сообщил по телефону посол Украины в Пакистане Владимир Лакомов.

По его словам посольство работает с властями Пакистана по установлению личностей погибших.

Ранее в СМИ сообщалось, что трагедия произошла в отеле у подножья горы Нангапарбат - девятой по высоте в мире. Известно, что большинство погибших были альпинистами. Премьер-министр страны Наваз Шариф и президент Асиф Али Зардари осудили нападение. Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за атаку.