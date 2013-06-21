Радио Свобода заявляет о «заглушке» своего сигнала в Азербайджане
Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода заявляет, что спутниковые программы новостей, которые транслируются на Азербайджан, были неоднократно нарушены внешним сигналом.
Руководство радиостанции считает, что это может указывать на новый уровень «умышленного вмешательства», что нарушает международные правила телекоммуникаций.
Нарушения в вещании, которые включают искажение звука и изображений, начались с 28 апреля и продолжались до 16 июня, даже после того, как радиостанция стала использовать разные спутники и каналы, говорится в заявлении на сайте Радио Свобода.
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Исполняющий обязанности президента корпорации Кэвин Клоуз отметил, что журналисты азербайджанской редакции в последние годы неоднократно испытывали притеснения, и в корпорации подозревают, что это самые свежие факты «эскалации» таких актов.
Клоуз призвал азербайджанскую власть провести расследование.
Радио Свободная Европа/Радио Свобода является частной независимой международной организацией и финансируется Конгрессом США.