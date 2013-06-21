Радио Свобода заявляет о «заглушке» своего сигнала в Азербайджане

Руководство радиостанции считает, что это может указывать на новый уровень «умышленного вмешательства», что нарушает международные правила телекоммуникаций.

Нарушения в вещании, которые включают искажение звука и изображений, начались с 28 апреля и продолжались до 16 июня, даже после того, как радиостанция стала использовать разные спутники и каналы, говорится в заявлении на сайте Радио Свобода.

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Исполняющий обязанности президента корпорации Кэвин Клоуз отметил, что журналисты азербайджанской редакции в последние годы неоднократно испытывали притеснения, и в корпорации подозревают, что это самые свежие факты «эскалации» таких актов.

Клоуз призвал азербайджанскую власть провести расследование.

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