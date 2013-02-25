В Беларуси заблокировали оппозиционный сайт

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил ответственный секретарь БХД Денис Садовский.

«Сайт заблокирован «Белтелекомом», наши технические специалисты это выясняли. Доступ закрыт именно для белорусских пользователей, а на эти действия у «Белтелекома» монополия. Подобным образом сайт блокировался в день парламентских выборов прошлого года. Но зайти на сайт можно из-за границы или через прокси-серверы», - отметил Д.Садовский.

По его мнению, блокировка сайта связана с акцией «Волна солидарности» в поддержку политзаключенных, которая проходит в формате ежедневного марафона в различных городах Беларуси с 13 февраля.

«Очевидно, акция очень нервирует белорусские спецслужбы. Тем не менее, блокировка сайта никак не повлияет на деятельность БХД и «Волну солидарности», - подчеркнул Д.Садовский.

Как сообщал УНИАН, оргкомитет по созданию партии БХД проводит акцию «Волна солидарности» в поддержку политзаключенных в формате ежедневного марафона в различных городах Беларуси в феврале-марте этого года.

Активисты распространяют листовки и плакаты с информацией о политзаключенных по почтовым ящикам и расклеивают на стендах, раздают открытки с призывом подписать их и переслать политзаключенным. Они также вывешивают растяжки с призывом к освобождению политзаключенных.

В Беларуси в местах лишения свободы остаются 11 человек, которых правозащитники считают политзаключенными. В их числе – экс-кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич, вице-президент Международной федерации прав человека Алесь Беляцкий, лидер международной организации «Молодой фронт» (Чехия) Дмитрий Дашкевич.