Еврокомиссар не видит оснований для коллапса “Восточного партнерства”
Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле не видит оснований для коллапса “Восточного партнерства”.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое мнение он выразил во время брифинга после встречи с премьер-министром Молдовы Юрие Лянке.
“Восточное партнерство” не идет к коллапсу”, - сказал он.
Еврокомиссар отметил, что ЕС и лидеры стран-партнеров склонны к тому, чтобы уже на саммите “Восточного партнерства” в ноябре этого года в Вильнюсе подписать Соглашение об ассоциации с Украиной и парафировать такое же соглашение с Молдовой.
Фюле призвал Молдову провести институциональную реформу, бороться с коррупцией и обеспечить независимость СМИ.
“Приветствуя завершение последнего политического кризиса, я подчеркнул важность сделать выводы из него и сфокусироваться на потребностях граждан. Как друг, я был весьма открыт в высказывании моих сильных ожиданий, что новая коалиция упорно будет работать, прежде всего над вопросами, которые были подняты во время политического кризиса”, - сказал еврокомиссар.
Фюле также пообещал, что ЕС продолжит оказывать Молдове поддержку в реализации реформ.