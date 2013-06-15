Еврокомиссар не видит оснований для коллапса “Восточного партнерства”

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое мнение он выразил во время брифинга после встречи с премьер-министром Молдовы Юрие Лянке.

“Восточное партнерство” не идет к коллапсу”, - сказал он.

Еврокомиссар отметил, что ЕС и лидеры стран-партнеров склонны к тому, чтобы уже на саммите “Восточного партнерства” в ноябре этого года в Вильнюсе подписать Соглашение об ассоциации с Украиной и парафировать такое же соглашение с Молдовой.

Фюле призвал Молдову провести институциональную реформу, бороться с коррупцией и обеспечить независимость СМИ.

“Приветствуя завершение последнего политического кризиса, я подчеркнул важность сделать выводы из него и сфокусироваться на потребностях граждан. Как друг, я был весьма открыт в высказывании моих сильных ожиданий, что новая коалиция упорно будет работать, прежде всего над вопросами, которые были подняты во время политического кризиса”, - сказал еврокомиссар.

Фюле также пообещал, что ЕС продолжит оказывать Молдове поддержку в реализации реформ.