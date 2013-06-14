Сотни агентов, 56 авто, $100 миллионов: Обама едет в Африку

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Washington Post, в распоряжении которой оказался конфиденциальный документ Секретной службы США, свидетельствующий, что меры безопасности в ходе турне обойдутся в десятки миллионов.

Известно, в частности, что на время поездки в Сенегал, ЮАР и Танзанию будут направлены сотни агентов Секретной службы, которая отвечает за охрану первых лиц американского государства. Кроме того, на случай чрезвычайных обстоятельств у побережья Африки предполагается разместить авианосец или десантный корабль с полностью укомплектованным медицинским центром.

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Также США планируют перебросить в Африку по воздуху 56 автомобилей, включая четырнадцать лимузинов, санитарную машину, автомобиль с рентгеновским оборудованием, машины с аппаратурой связи и «глушилками» посторонних сигналов, а также три грузовика, груженных пуленепробиваемым стеклом для оборудования отелей, в которых будут останавливаться Обама и его жена Мишель.

Воздушное пространство над президентом и первой леди будут в круглосуточном режиме патрулировать истребители. В Танзании супруги Обама планировали отправиться на сафари, что потребовало присутствия спецподразделения снайперов для охраны от диких зверей, однако изученный The Washington Post документ свидетельствует, что мероприятие отменили.

Поездка Обамы в три государства Черной Африки состоится в период с 26 июня по 3 июля. Предполагается, что президент и первая леди США на одну ночь остановятся в Дакаре (Сенегал), на две ночи в Йоханнесбурге, одну в Кейптауне (ЮАР) и еще одну в Дар-эс-Салам (Танзания). Белый дом и Секретная служба отказались комментировать полученную The Washington Post информацию. Официальные лица подчеркнули, что план поездки пока окончательно не составлен.