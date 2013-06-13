Кортеж Обамы попал в аварию: два мотоциклиста госпитализированы
10:18, 13 июня 2013Мир
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Два мотоциклиста из кортежа Барака Обамы во время посещения президентом США Майами попали в ДТП и были госпитализированы.
У Обамы была частная встреча
Об этом сообщает newsru со ссылкой на телеканал NBC.
Обама встречался в Майами с одним из спонсоров Демократической партии.
Авария произошла, когда президентский кортеж направлялся в аэропорт, чтобы покинуть город.
Один из пострадавших мотоциклистов отделалася ссадинами, второй - травмой спины и незначительными повреждениями лица.
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