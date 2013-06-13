Кортеж Обамы попал в аварию: два мотоциклиста госпитализированы

Об этом сообщает newsru со ссылкой на телеканал NBC.

Обама встречался в Майами с одним из спонсоров Демократической партии.

Авария произошла, когда президентский кортеж направлялся в аэропорт, чтобы покинуть город.

Один из пострадавших мотоциклистов отделалася ссадинами, второй - травмой спины и незначительными повреждениями лица.