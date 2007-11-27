Совет ЕС согласен упростить визовый режим для Украины

Совет ЕС формально ратифицировал соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие решения размещены сегодня на официальном сайте Совета ЕС.

В решениях отмечается, что Еврокомиссия и страны-члены ЕС будут принимать участие в Общем комитете экспертов по визовым вопросам и Общем комитете по вопросам реадмиссии. В решениях также отмечается, что позиция Еврокомиссии относительно одобрения правил процедуры деятельности этих комитетов будет определяться после консультаций со специальным комитетом, указанным Советом ЕС.

Даты вступления в силу соглашений о реадмиссии и упрощения визового режима будут обнародованы в Официальном журнале ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии 18 июня этого года. Соглашение об упрощении визового режима предусматривает, в частности, облегчение на взаимной основе выдачи виз для лиц, которые намерены находиться в стране сроком до 90 суток, на 180 суток. Она предусматривает фиксированную цену визового сбора в 35 евро. Кроме того, соглашение предусматривает предоставление бесплатных виз определенным категориям граждан. В соглашении предусматривается возможность выдачи многократных и долгосрочных – до 5 лет - виз. Согласно новому договору, в случае отказа в оформлении визы консул должен объяснить гражданину причины отказа. Действие соглашения не будут распространяться на Данию, Ирландию и Великобританию.

Соглашение о реадмиссии устанавливает четкие критерии когда и как возвращать лиц, которые незаконно проживают на территории стран-членов ЕС и Украины. Эти обязательства касаются как граждан Украины и стран-членов ЕС, так и лиц без гражданства. Положения соглашения о реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства вступают в силу через 2 года переходного периода. Специальная ускорена процедура возвращения лиц предусмотрена для граждан, задержанных в приграничных областях. Соглашение не будет действовать на территории Дании.

Обоими соглашениями предусмотрено создание специальных комитетов, которые будут следить за имплементацией их положений странами-участницами.

(Реадмиссия — согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан, а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве, которые подлежат депортации из другого государства).