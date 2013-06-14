В МИД Сирии говорят, что число жертв завышают для оправдания вторжения

О таком завышении цифр смертности заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

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"Точных данных о числе погибших за время конфликта нет ни у кого, и я полагаю, что в этой области преобладают спекуляции, нацеленные на запугивание народа, извращение картины происходящих событий, а также с целью оправдания вторжения в Сирию", - сказал в интервью РИА Новости замглавы сирийского МИД Микдад.

"Статистика - не главное, для нас гибель каждого гражданина - невосполнимая потеря для Сирии", - отметил дипломат.

Накануне ООН опубликовала данные о числе погибших в результате конфликта между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии, не прекращающегося с марта 2011 года. Согласно заявлению верховного комиссара ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй, жертвами вооруженного конфликта в Сирии в период с марта 2011 года по конец апреля 2013 года стали 92,9 тысячи человек.