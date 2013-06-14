США решили вмешаться в войну в Сирии

Об этом заявил журналистам заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс, не уточнив детали этой поддержки.

"Президент принял решение о предоставлении большей помощи оппозиции. Это будет включать предоставление прямой поддержки высшему военному командованию (оппозиции). Это включает военную поддержку. Я не могу сообщить вам все типы этой поддержки по различным причинам, но это будет отличаться в объемах и масштабах", - цитирует РИА Новости.

Ранее Бен Ридс заявил, что правительство Сирии убило до 150 человек, используя химоружие против оппозиции.

"После тщательного рассмотрения, наше разведывательное сообщество оценивает, что режим Асада использовал химическое оружие, применяя нервно-паралитический газ зарин, в малых масштабах и во множестве случаев в прошлом году против оппозиции. Наше разведывательное сообщество имеет высокую степень уверенности в этой оценке, учитывая наличие многочисленных и независимых источников информации. Разведывательное сообщество оценивает, что от 100 до 150 человек погибли от зафиксированных в Сирии до настоящего момента атак с помощью химического оружия, но данные о пострадавших могут быть неполными", - заявил советника президента США по национальной безопасности.