В США открыли дело на автора утечки о работе спецслужб

Об этом заявил директор ФБР Роберт Мюллер, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Соответствующе заявление Мюллер сделал во время выступления на заседании в Палате представителей США. Он отметил, что власти принимают все меры, чтобы привлечь к ответственности ответственных за утечку секретных документов.

Эдвард Сноуден передал журналистам документы, доказывающие, что американские спецслужбы ведут слежку за телефонными переговорами и интернет-перепиской иностранных граждан. Первые публикации на основе переданных Сноуденом материалов появились в The Guardian и The Washington Post в начале июня, а 9 июня газеты в соответствии с пожеланием Сноудена раскрыли его личность. К этому моменту информатор уже находился в Гонконге.

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Власти США признали, что слежка за перепиской и переговорами действительно ведется, однако она полностью соответствует конституции США. В частности, Мюллер заявил, что наблюдение касается телефонов, на которые совершались звонки, их продолжительности и точной даты телефонных переговоров, но не содержания. Ранее в национальной разведке США утверждали, что слежка касается только подозреваемых в терроризме лиц, не являющихся гражданами США и находящихся за пределами Соединенных Штатов, а директор АНБ Кит Александер утверждал, что с помощью этих мер были предотвращены десятки терактов.

Сноуден работал на различных должностях в ЦРУ и АНБ до 2009 года, после чего был аналитиком в частных компаниях, выполнявших в том числе и контракты спецслужб. С последнего места работы — компании Booz Allen Hamilton Holding — Сноуден был уволен после того, как раскрыл свою личность как информатора. В своем последнем интервью, которое Сноуден дал китайской газете The South China Morning Pos, он утверждал, что планирует остаться в Гонконге несмотря на грозящую ему экстрадицию в США.