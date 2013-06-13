В Лондоне резко выросло число сделок в китайских юанях

Согласно докладу, опубликованному в Лондонском сити, Лондон занимает все более заметную позицию в ходе интернационализации юаня, сообщает Синьхуа.

В докладе говорится, что в прошлом году объем финансирования в юанях при импорте и экспорте на лондонских предприятиях увеличился примерно на 100% по сравнению с 2011 годом, достигнув 33,6 млрд юаней (1 долл США стоит примерно 6,12 юаня).

Размер аккредитивов в юанях и обеспечения других кредитов вырос в 14 раз и достиг 4,7 млрд юаней.

Данные также показывают, что в прошлом году было отмечено бурное развитие операций в юанях на межбанковском денежнем рынке в Лондоне. Юаневые инструменты, которые могли быть сданы в эксплуатацию, и объем наличных сделок в юанях увеличились на 240%, ежедневный объем сделок -- около 2,5 млрд долл.