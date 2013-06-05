СМИ: Китай придумал, как отомстить Европе за пошлины на солнечные панели

Начало расследования пришлось на следующий же день после того, как ЕС ввел временные антидемпинговые пошлины на импорт солнечных панелей китайского производства, сообщает BBC News.

Правительство Франции уже успело назвать китайское расследование "неуместным и предосудительным».

Эксперты из французских фирм-производителей вина считают, что введение тарифов на импорт будет иметь негативное влияние на французских производителей в частности.

"Франция на сегодняшний день является крупнейшим экспортером (вина - ред.) В Китай. Наибольшую долю поставок составляет Бордо красное", - рассказал консультант Джон Варончак.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Европейская комиссия одобрила решение ввести временные антидемпинговые пошлины на солнечные панели, поставляемые из Китая.

Комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Карел Де Гухт оправдал введение пошлин потребностью "дать жизненно важный кислород бизнес-сектору в Европе, который сильно страдает от этого демпинга".

Антидемпинговые пошлины будут действовать с 6 июня этого года на протяжении полугода. В первые два месяца – до 6 августа – размер пошлины будет составлять 11,8%, после чего он будет увеличен до 47,6%.

По оценкам комиссии, уровень демпинга на солнечные панели и их составляющие достигает 88%.