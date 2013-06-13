Власти Турции предлагают решить судьбу парка Гези на референдуме

С таким предложением выступила правящая Партия справедливости и развития Турции.

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Представитель правящей партии Хусеин Челик заявил, что правительство надеется, что жест «доброй воли» по проведению референдума в Стамбуле убедит демонстрантов покинуть парк и площадь Таксим, сообщает Радио Свобода.

Как известно, жесткое подавление мирного протеста против застройки парка Гези в Стамбуле вызвало волну столкновений полиции и демонстрантов по всей Турции. Протесты стали антиправительственными, так как активисты обвиняют премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана в авторитаризме и навязывании консервативных исламских ценностей.

В среду в столице Турции Анкаре премьер Эрдоган встретился с группой активистов движения протеста.