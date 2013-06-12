Площадь Таксим в Стамбуле пережила худшую ночь - противостояние продолжается

07:59, 12 июня 2013
Мир
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На площади Таксим в центре Стамбула всю ночь продолжались столкновения между демонстрантами и полицией.

В Стамбуле продолжаются беспорядки / Фото с Twitter

Правоохранители неоднократно использовали водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для обуздания протестов.

Демонстранты отбивались, бросая камни и бутылки с "коктейлем Молотова".

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Число пострадавших в течение худшей по уровню насилия ночи на площади Таксим сосчитать пока невозможно, - отмечает Радио Свобода.

Губернатор Стамбула Хусейн Авни Мутлу во вторник вечером заявил, что спецотряды будут продолжать свои операции днем ​​и ночью, чтобы убрать протестующих из центра города.

Ранее премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что он «больше не потерпит» массовых демонстраций против его правительства.

Протесты в Стамбуле вспыхнули 31 мая - после жесткого подавления полицией мирной экологической акции. Впоследствии оппозиционные выступления прошли в Анкаре и других городах страны.

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