Польский премьер заявил об участии в следующих выборах
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о намерении вести свою партию "Гражданская платформа" к победе на парламентских выборах в 2015 году.
Тем самым он опроверг слухи о том, что может в 2014 году возглавить Еврокомиссию вместо португальца Жозе-Мануэля Баррозу, передает Reutersсо ссылкой на польский телеканал TVP2.
"Я решил, что хочу оставаться премьер-министром Польши. До 2015 г. я буду заниматься только польской политикой. Я знаю, что для меня есть некоторые иные возможности, но когда я думаю, чего хочу как человек, то я никогда не испытаю большего удовлетворения и для меня никогда не будет большей чести, чем быть премьер-министром. Для меня быть премьером Польши в сто раз важнее, чем любая карьера в европейских структурах", - сказал он.
Неофициально советники польского премьера признают, что Д.Туск после завершения своей политической карьеры в Польше может работать в структурах Евросоюза, замечает РосБизнесКонсалтинг.