Китайская цензура запретила сравнивать премьера с Винни Пухом
14:17, 12 июня 2013Мир
1501 0
Китайская цензура удалила изображение, на котором блогеры сравнили Винни-Пуха и его друга Тигра с премьером Китая Си Цзиньпином и президентом США Бараком Обамой.
Изображение, на котором мультипликационные персонажи очень напоминают настоящее фото государственных лидеров во время недавнего саммита в Калифорнии, быстро распространилось в сети.
Однако похоже, что китайская цензура не хочет, чтобы их лидера сравнивали с пухлым медвежонком.
В то же время Барак Обама до сих пор ничего не сказал о сравнении его с непоседливым Тигром.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter