Китайская цензура запретила сравнивать премьера с Винни Пухом

Изображение, на котором мультипликационные персонажи очень напоминают настоящее фото государственных лидеров во время недавнего саммита в Калифорнии, быстро распространилось в сети.

Однако похоже, что китайская цензура не хочет, чтобы их лидера сравнивали с пухлым медвежонком.

В то же время Барак Обама до сих пор ничего не сказал о сравнении его с непоседливым Тигром.

ВВС Украина