Авиадиспетчеры заблокируют небо над Европой: забастовка охватит 10 стран
Авиадиспетчеры во Франции начинают трехдневную забастовку в знак протеста против намерений ЕС создать единое европейское авиапространство.
Диспетчеры утверждают, что проект скажется на безопасности перелетов и на их условиях работы.
В среду по всей Европе ожидают забастовки и демонстрации.
Как ожидается, начиная со вторника, из-за забастовки будет нарушена работа аэропортов Парижа, Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы и Бордо.
В связи с ожидаемыми проблемами в авиасообщении перевозчиков попросили вдвое уменьшить количество рейсов, обслуживающих самые большие французские города.
Несколько авиакомпаний, среди которых Easyjet, Lufthansa, Ryanair и British Airways, заявили, что забастовка нарушит их работу.
В среду к забастовке присоединятся соответствующие профсоюзы еще из 10 стран: Австрии, Бельгии, Франции, Болгарии, Венгрии, Италии, Португалии, Испании, Великобритании и Словакии.
Еврокомиссия, которая готовит изменения в регулировании авиапространством в ЕС, хочет централизовать контроль за авиапотоком. Она утверждает, что таким образом сможет втрое увеличить пропускную способность региона, сократить расходы и уменьшить задержки.
Согласно плану, многие национальные системы контроля авиадвижения сольются в девять объединений, а планированием маршрутов будет заниматься новый европейский орган.
Французские профсоюзы называют это наступлением на сектор и шагом в направлении приватизации.
В апреле инициативу Еврокомиссии раскритиковала Европейская федерация работников транспорта, которая назвала ее "бесконечным процессом либерализации, дерегулирования и сокращения расходов".