Американцы поддерживают слежку спецслужб за телефонами (опрос)

Об этом свидетельствует обнародованный в понедельник опрос газеты Washington Post и Pew Research Center.

Национальная разведка США была вынуждена рассекретить ряд аспектов широкомасштабной программы после того, как на прошлой неделе газета Guardian опубликовала секретный ордер суда, позволяющий спецслужбам получать информацию о звонках миллионов абонентов. В нацразведке заверили, что слежка ведется только с целью выявления террористов, и само содержание звонков не прослушивается.

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Согласно опросу, 56% респондентов считают эту программу "приемлемой", 41% - "неприемлемой". Семь лет назад 51% был за отслеживание телефонных переговоров, 47% были против. При этом изменилась партийная принадлежность сторонников программы: если при президенте-республиканце Джордже Буше две трети сторонников отслеживания звонков были республиканцами, то сейчас республиканцы - лишь треть от поддерживающих программу.

На протяжении многих лет американцы говорят компаниям по изучению общественного мнения, что расследование террористических угроз для них важнее неприкосновенности частной жизни, замечает РИА Новости. В 2006 году тех, кто отдавал предпочтение антитеррористическим расследованиям, было 65%, в 2010 году - 68%, в июне 2013 года - 62%.