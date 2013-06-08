Секретные службы получили "добро" на сбор сведений в интернете

Б.Обама заявил, что использование таких программ законно, уверив в то же время американцев, что "никто не прослушивает" их телефонные разговоры, передает РосБизнесКонсалтинг.

По словам американского лидера, необходимо находить баланс между интересами национальной безопасности и неприкосновенностью частной жизнью граждан.

Ранее глава национальной разведки США Джеймс Клэппер признал, что власти страны действительно получают данные о пользователях интернет-компаний. Однако, как утверждает Дж.Клэппер, это касается только пользователей, не являющихся американцами.

7 июня газета "Гардиан" сообщила, что британские власти собирают сведения о подданных королевства, которые пользуются услугами крупнейших коммуникационных компаний в интернете.

По данным издания, сбором конфиденциальных данных занимается Управление правительственной связи Великобритании (GCHQ). В распоряжение журналистов "Гардиан" попали документы, которые свидетельствуют о том, что силовики получили неограниченный доступ к личной информации пользователей с июня 2010 года.

Такой сбор сведений происходит в соответствии с начатой в 2007 году властями США программы под кодовым названием "ПРИЗМ" (PRISM). О ней стало известно благодаря брифингу для аналитиков одного из отделов Агентства национальной безопасности (АНБ) страны и презентации, более 40 слайдов которой попали в распоряжение газет "Гардиан" и "Вашингтон пост".

Согласно имеющейся информации, американские и британские спецслужбы вот уже несколько лет имеют прямой доступ к серверам компаний Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube, PalTalk, AOL, Apple. Они собирают аудио- и видеофайлы, фотографии, электронную переписку, документы и данные о подключениях пользователей к тем или иным сайтам, что позволяет следить за передвижением и контактами различных людей.