Семь боевиков Талибана атаковали аэропорт Кабула

Теракт произошел 10 июня около 4:30 по местному времени (03:00 по Киеву), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Помимо взрывов, захватившие строящееся здание в северной части аэропорта Кабула боевики произвели не менее 15 выстрелов из РПГ (ручной противотанковый гранатомет - УНИАН). Ответственность за атаку взяло на себя движение Талибан.

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На данный момент нападавшие ликвидированы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника полиции Кабула.

"Всего было семь нападавших. Двое террористов-смертников погибли, подорвав себя, пятеро убиты в ходе перестрелки", - сообщил глава полиции Мохаммад Саланджи (Mohammad Salangi). В полиции пока не располагают сведениями о потерях среди мирного населения и сотрудников силовых ведомств или военнослужащих.