В Афганистане талибы захватили вертолет с украинцами на борту

В частности, на борту вертолета находились семь инженеров - граждан Турции, два украинца и их афганский переводчик, сообщил "Голосу России" пресс-секретарь губернатора афганской провинции Логар Дин Мохаммад Дарвеш.

Афганские власти ведут переговоры с талибами об освобождении пассажиров Ми-8.

"Заложники живы, местные власти ведут переговоры с талибами об освобождении заложников. Талибы пока что не предъявили никаких требований", - отметил Д.Дарвеш.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Степан Аникеев сообщил, что на борту вертолета находился один гражданин России. Между тем, по данным МИД Турции, россиян было двое.

В воскресенье, 21 апреля, в пять часов вечера по местному времени украинский вертолет, зафрахтованный частной афганской компанией "Хорасан", отправлялся из провинции Хост в Кабул. Но из-за плохих погодных условий и сильного дождя вертолет совершил вынужденную посадку в уезде Азра, район Мангал Хел провинции Логар. Большая часть уезда находится под контролем "Талибан".

Представители радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за захват людей. С таким утверждением, распространенным через электронную почту, выступил представитель талибов.

"Сразу же (после посадки) моджахеды окружили вертолет и захватили всех находившихся на борту, - заявил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид. - Затем машину подожгли, и она была полностью уничтожена".

Никаких требований боевики пока не выдвигали.

Компания «Хорасан» продает в Афганистане электрооборудование. К её работе привлечены в том числе и турецкие инженеры.