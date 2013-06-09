Власти Северной и Южной Кореи провели первые за два года переговоры

Представители Северной и Южной Кореи в воскресенье в ходе переговоров на рабочем уровне договорились провести встречу на министерском уровне на 12 июня в Сеуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ренхап.

"Стороны показали взаимное понимание необходимости проведения встречи на министерском уровне", - сказал после окончания утренней сессии переговоров представитель от Южной Кореи Ким Хен Сок. Он добавил, что встреча прошла в спокойной обстановке.

По теме: КНДР возобновила линию экстренной связи с Южной Кореей

Встреча представителей руководства двух стран стала возможна после того, как в четверг было обнародовано заявление представителя северокорейского Комитета за мирное объединение Кореи, в котором содержалось предложение к Сеулу провести официальные переговоры относительно экономического сотрудничества, а также о возобновлении туристических поездок южнокорейцев в курортную зону в Кымгансане.