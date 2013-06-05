В Беларуси хотят отказаться от мусоропроводов

Вопрос о ликвидации в Беларуси мусоропроводов или внедрении устройств с раздельным сбором мусора рассматривают Минприроды, Минжилкомхоз и Минстройархитектуры, сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню охраны окружающей среды, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Виталий Кулик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действующая в республике система мусоропроводов препятствует раздельному сбору отходов. И сейчас решается вопрос отказа от нее в пользу более экологичных решений", - сказал Виталий Кулик. Он добавил, что ведомство поддерживает как действия по ликвидации мусоропроводов, так и внедрение в действующие мусоропроводы дополнительных отделений для раздельного сбора отходов.

Сейчас из всех белорусских городов дома без мусоропроводов есть только в Гомеле, где с 1995 года согласно решению Гомельского горисполкома проводится эксперимент под названием "Жизнь без мусоропроводов". Опыт использования мусоропроводов с функцией сортировки отходов по видам в Беларуси пока не опробован.

Как отметил Виталий Кулик, внедрение в республике мусоропроводов нового типа технически возможно, но требует серьезных затрат. Более выгодно полностью отказаться от мусоропроводов.