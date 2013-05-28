Солдаты собрали четыре тонны мусора на склонах горы Эверест

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информационное агентство Пресс Траст оф Индиа.

Индийско-непальская команда провела на горе полтора месяца, практически каждый день занимаясь сбором отходов, оставшихся там после многочисленных восхождений альпинистов со всего мира.

Более 2,2 тонны из общего количества собранного мусора приходятся на так называемые биологически опасные отходы (любые вещества человеческого или животного происхождения, которые могут являться источником или переносчиком патогенных организмов и подлежат утилизации; не считая пищевых отходов). Согласно заявлению организаторов первой экологической инициативы по очистке Эвереста, от мусора они избавятся без ущерба для окружающей среды.

Высота Эвереста составляет 8848 метров над уровнем моря. Гора расположена в Гималаях на границе Китая и Непала. Тем не менее, первым, кто определил, что Эверест является высочайшей горной вершиной на Земле, был индийский математик и топограф Радханат Сикдар. Ему удалось сделать это в 1852 году на основе тригонометрических расчетов, находясь на территории Индии в 240 км от горы.