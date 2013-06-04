В Турции погиб еще один демонстрант

Раненый демонстрант — Абдулла Комерт (Abdullah Comert) — был доставлен в одну из местных больниц, однако врачам не удалось спасти его жизнь и вечером в понедельник, 3 июня, он скончался, сообщает lenta.ru со ссылкой на турецкий телеканал NTV. Иные подробности канал не уточнил, сообщив лишь, что полиция начала расследование в связи с гибелью демонстранта.

В свою очередь, депутат парламента от оппозиционной Республиканской народной партия Турции (CHP) Хасан Акгол (Hasan Akgol) сообщил, что погибший Абдулла Комерт был членом молодежного крыла CHP.

Комерт стал вторым погибшим участником акций протеста, начавшихся в Турции в конце мая. Первой жертвой стал 20-летний Мемет Айвалитас, который погиб в Стамбуле, когда в толпу демонстрантов врезалось такси.

Акции протеста начались 28 мая в Стамбуле. Первоначально жители Стамбула выступали против уничтожения парка в районе площади Таксим, но после того, как полицейские применили силовые методы против демонстрантов, выступления переросли в масштабную антиправительственную акцию протеста, охватившую и другие города Турции.

Демонстранты требуют отставки правительства премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняя его в репрессиях в отношении оппозиции, ограничении свободы слова и попытке исламизации Турции. Эрдоган. в свою очередь, обвиняет в беспорядках экстремистов, которых поддерживает оппозиция, и некие силы из-за рубежа.