Турцию охватили массовые волнения - более ста раненых (видео)

Как сообщает Вести.ру, последние несколько дней жители Стамбула проводили сидячую забастовку против планов реконструкции центральной площади города Таксим, предполагающей уничтожение примыкающего к площади парка и строительство на его месте торгово-развлекательного центра.

Однако сегодня полиция и силы безопасности применили слезоточивый газ и водомёты, чтобы разогнать протестующих. Ранения получили свыше ста человек, в том числе иностранные граждане и журналисты.

Чрезмерное применение силы блюстителями закона вызвало бурю негодования не только в Стамбуле, но и в других городах. На улицах начались беспорядки. Волнения охватили Бодрум, Конью, Бурсу и Измир. Центр турецкой столицы Анкары перекрыт, возле одного из "зелёных" символов столицы — Кугулу-парка — стражи порядка разгоняют толпу слезоточивым газом. Демонстранты забрасывают полицию камнями.

Действия турецких властей осудили далеко за пределами страны, а мировые бренды уже заявили, что не откроют свои магазины в будущем торговом комплексе, передают Вести со ссылкой на телеканал "Россия 24".

Тем не менее, премьер-министр Турции Тайип Эрдоган заявил, что работы по изменению облика центральной площади Таксим в Стамбуле будут продолжены, и никакие протесты им не помешают.